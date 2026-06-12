Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев ответил на вопрос о фаворите ЧМ-2026.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«У Марокко команда на ходу, но, если она выйдет в финал, это будет сенсация. Но она сегодня одна из лучших в мире. Они молодежный чемпионат мира выиграли и на ЧМ-2022 добрались до полуфинала. Сборная Марокко близка по своему уровню к фаворитам первенства, ну а главные претенденты — Испания, Бразилия, Франция, Аргентина», — цитирует Ташуева ТАСС.

Напомним, что ЧМ-2026 стартовал 11 июня, а завершится только 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.