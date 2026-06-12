«Осер» назначил Уилла Стилла на должность главного тренера первой команды. В начале июня клуб Лиги 1 объявил об уходе Кристофа Пелиссье.

Уилл Стилл globallookpress.com

«В "Реймсе" Уилл быстро навязал свой стиль, характеризующийся интенсивным прессингом и атакующим стилем игры. "Реймс" провел 19 матчей без поражений, шестую по продолжительности серию в истории лиги. После того, как он вывел клуб на 11-е место в сезоне-2022/23, а затем на 9-е в следующем году, Стилл перешел в "Ланс". Там он провел еще один стабильный сезон, прежде чем продолжить карьеру в английском "Саутгемптоне"», — говорится в сообщении «Осера».

33-летний бельгийский специалист, имеющий британское гражданство, подписал контракт с «Осером» на два сезона с опцией продления на третий. Он приступит к работе после начала предсезонных сборов.