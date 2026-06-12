Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о перспективах сборной Португалии на ЧМ-2026.

Юрий Семин globallookpress.com

«У Португалии очень крепкая сборная. Но на последних турнирах она не очень хорошо выступает. Последний шанс Роналду взять Кубок мира? Роналду — великий футболист с большой историей. Но решающую роль в сборной Португалии он не будет играть на этом чемпионате мира. В этой команде есть много футболистов высокого уровня. Например, из "ПСЖ" Мендеш, Витинья и Невеш», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

На групповой стадии ЧМ-2026 соперниками португальцев будут ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.