Агент экс-форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас высказался о будущем египетского нападающего.

Мохамед Салах globallookpress.com

«У Мохамеда всё абсолютно в порядке. Ни он, ни я не желаем обсуждать наиболее важные планы с людьми, которые далеки от этого. Мы оба сохраняем все сведения между собой. Да, люди имеют право задавать вопросы и получать стандартные вежливые ответы, но на этом — всё», — написал Аббас на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Салах объявил о своем уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. Он выступал за мерсисайдцев с 2017 года.