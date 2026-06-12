Австралийская федерация футбола договорилась о продлении контракта с главным тренером Тони Поповичем.

Тони Попович globallookpress.com

Нынешнее соглашение 52‑летнего специалиста было рассчитано до конца июля 2026 года, а новое будет действовать как минимум до завершения Кубка Азии в январе 2027 года.

«Я в восторге от того, что продолжу тренировать "Соккеруз" до Кубка Азии. Было честью и привилегией возглавлять сборную Австралии, и это роль, которая мне очень нравится и которую я никогда не воспринимал как должное.

Сейчас мое абсолютное внимание сосредоточено на чемпионате мира. Я горжусь тем, что веду свою страну на этот турнир, но самое важное — я хочу обеспечить полную готовность и сосредоточенность нашей команды на матчах группового этапа против Турции, США и Парагвая.

С того момента, как я принял команду, я старался учитывать долгосрочные интересы "Соккеруз", обеспечивая при этом краткосрочные результаты, которыми в первую очередь была квалификация на чемпионат мира 2026 года», — цитирует Поповича ESPN.

В первом туре ЧМ-2026 Австралия сразится с Турцией 14 июня.