Тренер сборной России Николай Писарев считает, что на предстоящем чемпионате мира многие команды смогут удивить и стоит ждать много неожиданных результатов.

Николай Писарев globallookpress.com

«Всё на самом деле так подтянулось. Очень серьёзные все команды. Африка, Азия… Я вам сейчас сразу даю прогноз и предвижу, что будет огромное количество сенсаций. Даже на уровне групповой стадии. Очень многие не попадут в плей‑офф», — сказал Писарев на YouTube‑канале «Это футбол, брат».

Впервые в истории футбола на мундиале сыграют 48 сборных, разбитых на 12 групп по 4 команды. Первые матчи в группе А уже прошли.