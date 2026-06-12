Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался об уходе главного тренера команды Жозе Моуринью в «Реал».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Мы рассмотрели все сценарии, мы не зависели ни от Жозе Моуринью, ни от "Реала". Этот хаос вокруг Моуринью означал, что нам пришлось действовать по-своему, потому что Жозе Моуринью не собирался оставаться на посту тренера. Была достигнута джентльменская договоренность, согласно которой "Бенфика" от этого не пострадает и сможет продолжить свой путь.

Разочарованы ли мы? Я должен уважать это, я не скрываю, что это было непредвиденным.

Моуринью никогда не скрывал того факта, что к нему обращался "Реал". Остальное должно было произойти само собой. Просто вспомните последнюю пресс-конференцию. Он сказал, что есть большая вероятность, что он останется. Мы сделали серьезное предложение, и мы уважаем то, что у него был другой вариант в карьере. Это закрытая глава», — приводит слова Кошты O Jogo.

Стало известно, что португальский специалист подписал контракт с «Реалом» до лета 2029-го года.

Напомним, что Жозе Моуринью уже работал главным тренером мадридского клуба в период с 2010 по 2013 год, выиграв вместе со «сливочными» чемпионат Испании и Кубок страны.