Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Чехии (2:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026.

Южная Корея — Чехия globallookpress.com

Счет на 59-й минуте открыли чехи. Цоуфал из аута вбросил мяч далеко вратарскую, Ладислав Крейчи набежал и пробил головой в верхний угол ворот.

На 67-й минуте корейцы открылись. Прошла передача в штрафную чехов, Хван Ин Бём на замахе убрал Крейчи, уложил Коваржа и аккуратно отправил мяч в дальний угол ворот.

А на 80-й минуте у корейцев прошёл длинный заброс из глубины, Ин Бём ускорился по правому флангу и прострелил во вратарскую, а О Хён Кю переправил мяч мимо голкипера.

Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в таблице группы А, которую возглавляет сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0). . Чехия не имеет в своём активе набранных очков и занимает третье место.

Во втором туре сборная Чехии 18 июня сыграет с командой ЮАР, а Корея на следующий день на «Ацтеке» встретится с Мексикой.