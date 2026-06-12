Капитан «Челси» Рис Джеймс поделился своими впечатлениями о сотрудничестве с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем.

Рис Джеймс globallookpress.com

«Я прекрасно провел время с Томасом Тухелем в "Челси", и я счастлив, что он главный тренер сборной Англии. Я рад работать с ним. Мы приехали не просто поучаствовать. Прямо сейчас мы на горе и продолжаем подъем. Нам еще есть куда расти», — цитирует Джеймса The Mirror.

Когда Тухель возглавлял «Челси» в сезоне 2021/2022, он помог Джеймсу раскрыть свой потенциал, превратив его в одного из ведущих правых защитников. Под его руководством клуб завоевал Лигу чемпионов. После того как Тухель стал тренером сборной Англии, Джеймс снова оказался в одной команде со своим наставником на чемпионате мира 2026 года.

На групповом этапе сборная Англии встретится с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).