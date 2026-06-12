Нападающий венгерского клуба «Дьер» Александр Пищур подписал контракт с испанской «Жироной». Соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года, как сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Александр Пищур globallookpress.com

В минувшем сезоне 21-летний украинец ростом 2,04 метра сыграл за «Дьер» 36 матчей. В них он забил пять голов и отдал две результативные передачи, а также помог команде завоевать чемпионский титул Венгрии.

Пищур начал свой путь в футболе в украинской «Десне». В феврале 2022 года он перебрался в Венгрию. За сборную Украины форвард пока не выходил на поле в официальных матчах.