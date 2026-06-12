Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос рассказал, как его приняли в национальной команде, и поделился впечатлениями от тренировок под руководством Карло Анчелотти.

Дуглас Сантос globallookpress.com

«Мне очень комфортно работать с нашим главным тренером Карло Анчелотти. Он взял столько трофеев, что обеспечил себе величие и уважение навсегда. Мистер знает, как вселить уверенность в футболистов: постоянно говорит с нами, объясняет, чего хочет в плане тактики, но при этом предоставляет свободу играть по‑нашему, по‑бразильски. Анчелотти и другие тренеры сборной попросили меня быть таким же, как в "Зените": боевым, надёжным в обороне и всегда готовым помочь в атаке, когда это необходимо», — написал Дуглас Сантос в авторской колонке для «СЭ».

Капитан «Зенита» провёл за сборную Бразилии 4 матча, дебютировав за неё ещё в 2016 году. «Селесао» дебютируют на мундиале 13 июня, в группе С их соперниками станут Марокко, Шотландия и Гаити.