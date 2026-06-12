Защитник сборной Австралии, Милош Дегенек, поделился информацией о подготовке своей команды к групповому этапу финального турнира чемпионата мира 2026 года.

Милош Дегенек
Милош Дегенек globallookpress.com

«Думаю, мы будем самой физически готовой командой на этом чемпионате мира. Нам очень помог лагерь во Флориде, босс и штаб отлидно все спланировали. Думаю, в этом аспекте мы будем летать. Я уверен, что наш уровень физической подготовки и беговые кондиции будут на высоте», — цитирует 32-летнего игрока ESPN.

В рамках группового этапа Австралия встретится с Турцией 14 июня, с США — 19 июня и с Парагваем — 26 июня.