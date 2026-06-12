Защитник сборной Австралии, Милош Дегенек, поделился информацией о подготовке своей команды к групповому этапу финального турнира чемпионата мира 2026 года.

Милош Дегенек globallookpress.com

«Думаю, мы будем самой физически готовой командой на этом чемпионате мира. Нам очень помог лагерь во Флориде, босс и штаб отлидно все спланировали. Думаю, в этом аспекте мы будем летать. Я уверен, что наш уровень физической подготовки и беговые кондиции будут на высоте», — цитирует 32-летнего игрока ESPN.

В рамках группового этапа Австралия встретится с Турцией 14 июня, с США — 19 июня и с Парагваем — 26 июня.