Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез высказался о своем отношении к игрокам национальной команды.

Сергей Барбарез globallookpress.com

«Считаю всех этих ребят своими сыновьями, я люблю их независимо от того, где они родились и по какой причине покинули Боснию и Герцеговину. Они любят эту страну и выкладываются на поле до конца ради неё», — приводит слова Барбареза пресс-служба сборной Боснии и Герцеговины.

Сборная Боснии и Герцеговины сыграет в одном квартете с Канадой, Швейцарией и Катаром.

Первый матч на турнире подопечные Сергея Барбареза сыграют сегодня, 12 июня против Канады. LiveSport.Ru будет вести текстовую трансляцию матча, которая начнется в 21:30 по московскому времени.