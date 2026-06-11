Экс-тренер сборной России Юрий Семин высказался о предстоящем ЧМ-2026.

Юрий Семин globallookpress.com

«Уверен, что дебютанты чемпионата мира получат хороший опыт, а в их странах будет и дальше развиваться футбол. Поэтому расширение чемпионата мира до 48 команд — это хорошо. Но, с другой стороны, будет чересчур много матчей, а уровень на групповом этапе будет значительно ниже, чем это было раньше. Но все равно на последних стадиях плей-офф мы увидим сильнейшие сборные мира», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, с 11 июня по 19 июля чемпионат мира примут США, Мексика и Канада.