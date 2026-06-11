Напомним, что действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины.

«Для меня фаворитами чемпионата мира являются сразу несколько стран. Это Испания, Франция, Аргентина и Бразилия. Мне кажется, что это сильные команды. Там хороший подбор игроков и интересные тренерские мысли. Эти сборные должны далеко пройдут в плей-офф и будут главными претендентами на трофей», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс» .

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