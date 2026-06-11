Наставник сборной США Маурисио Почеттино отметил, считает ли он американскую команду фаворитом ЧМ-2026.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«С того дня, как я принял этот вызов в сборной США, воспринял эту ответственность как мотивацию и источник энергии. Никто не видит США в претендентах на победу. Но, анализируя другие чемпионаты мира, думаешь: "Почему бы и нет?"

Организовывать турнир в качестве принимающей стороны может создать синергию с людьми, поддержку, которую чувствуют игроки. Пусть это даст нам свободу летать. Почему бы и нет?» — приводит слова Почеттино The Guardian.

Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Американцы сыграют в группе D с Парагваем (13 июня), Австралией (19 июня) и Турцией (26 июня).