Руководство «ПСЖ» намерено включиться в борьбу за полузащитника мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе.

Майкл Олисе globallookpress.com

По информации L'Equipe, парижский клуб планирует в ближайшее летнее трансферное окно начать переговоры с немецкой стороной о возможном переходе 24-летнего француза. При этом отмечается, что игроком также активно интересуется мадридский «Реал», который, по слухам, готов предложить около 150 миллионов евро.

«Бавария» пока не рассматривает вариант продажи одного из ключевых футболистов команды.

В минувшем сезоне Олисе провёл 32 матча в Бундеслиге, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач.

Напомним, «Бавария» выиграла чемпионат Германии-2025/26 и завоевала Кубок страны.