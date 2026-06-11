Жозе Моуринью, который с нового сезона возглавит мадридский «Реал», уже определился с ролями ключевых игроков команды.

Как сообщает журналист Мигель Серрано, португальский специалист рассматривает Килиана Мбаппе в качестве главного лидера проекта на поле. Французскому нападающему отводится роль технического лидера команды.

В то же время Винисиус Жуниор, по мнению Моуринью, должен стать главным авторитетом в раздевалке и объединяющей фигурой коллектива.

Перед новым наставником стоит задача решить ряд игровых и психологических проблем, которые преследовали «сливочных» в последние сезоны независимо от тренерских перестановок.

Моуринью сменит на посту главного тренера Альваро Арбелоа, который руководил командой с середины января до завершения прошлого сезона. Для португальца это будет второе пришествие в мадридский клуб: ранее он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.