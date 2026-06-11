В стартовом матче ЧМ-2026 в Мехико сборная Мексики переиграла команду ЮАР со счетом 2:0.

Рауль Хименес globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Хулиан Киньонес на 9-й минуте, а удвоил преимущество хозяев Рауль Хименес на 67-й минуте.

Отметим, что африканская сборная доигрывала поединок вдевятером из-за удалений Яя Ситоле и Темба Цване. У мексиканцев же был удален Сесар Монтес из «Локомотива».

Таким образом, сборная Мексики набрала три очка и в следующем матче 19 июня сыграет против Южной Кореи. У ЮАР нет зачетных баллов. 18 июня команду ждет встреча с Чехией