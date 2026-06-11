Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус высказался о ситуации с голкипером национальной команды Мануэлем Нойером перед стартом ЧМ-2026.

Мануэль Нойер globallookpress.com

По мнению Маттеуса, вратарю не стоит рисковать и выходить на поле в первом матче группового этапа против Кюрасао, если он не успеет полностью восстановиться после повреждения.

«Если есть хоть малейший риск снова получить травму, то я бы не стал рисковать. Гораздо важнее, чтобы он сыграл в следующих матчах турнира», — сказал Маттеус Bild.

Напомним, что сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна на мундиале попала в одну группу с Эквадором, Кюрасао и Кот-д'Ивуаром.