Бывший нападающий «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в клуб из Санкт-Петербурга.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Тюкавин — ключевой игрок "Динамо". Человек, вокруг которого всё строится. Продавать своего лидера — значит обезоружить себя. Деньги, полученные за него, разойдутся на трансферы среднего уровня. Ничего хорошего не будет. Считаю, что это правильный поступок "Динамо".

Рад за их волевое решение, это правильно. У "Зенита" и так достаточно хороший перечень футболистов. Они от этого много не потеряют. Но сохранится клуб, который может быть конкурентом. И чемпионату это будет только на пользу», — цитирует Канищева «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые рассматривают вариант с трансфером российского форварда.