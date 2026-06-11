Сборная Англии одержала крупную победу над командой Коста-Рики (3:0) в товарищеском матче, прошедшем на стадионе «Эксплория» в Орландо (США).

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Энтони Гордон слева рванул в лицевую под передачу на ход и из пределов штрафной прострелил на ближнюю штангу. Деклан Райс ударом с угла штрафной переиграл Секейру — ему помог рикошет от пытавшегося его накрыть оппонента.

На 68-й минуте был назначен пенальти в ворота сборной Коста-Рики. Эзе пробивал по воротам после прохода Беллингема, и игрок коста-риканской команды прервал полёт мяча рукой. Энтони Гордон мощно стрельнул в левый от себя угол, без шансов для Мадриса.

А на 87-й минуте Роджерс с левого фланга сместился к центру, нанёс обводящий удар из-за пределов штрафной площади, с которым справился Мадрис. Но голкипер отбил мяч с отскоком от газона, и снаряд прилетел прямо на голову Олли Уоткинсу, отправившему его в створ.

На ЧМ-2026 сборная Англии сыграет в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика на турнир не отобралась.