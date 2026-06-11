Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о возможном назначении в мадридский «Реал» и отметил, как относится к интересу со стороны клубов.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Я был в списках кандидатов на предварительном отборе. Помню, как мой сын шутил по этому поводу, потому что подобное происходит уже много лет. После ухода из "Ювентуса" в 2007 году я почти постоянно оказывался в различных списках кандидатов. Правда это или нет — не имеет значения.

Получал ли я предложения? Да, конечно. Но сейчас меня это не интересует. Самое важное — это сегодня и завтра. А завтра — чемпионат мира. Я всегда считал себя на службе у сборной Франции», — заявил Дешам RMC Sport.

На групповом этапе турнира сборной Франции предстоят матчи против Норвегии, Сенегала и Ирака.