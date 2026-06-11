Сборные Боливии и Алжира встретятся в товарищеском поединке 11 июня. Старт матча в 03:00 мск. Где и как смотреть эту игру, в нашем анонсе.

Алжир имеет все шансы на успех в этом поединке. Команда подходит к матчу в хорошей форме. «Лисы пустыни» за последние месяцы добыли 2 победы и одну ничью. Коллектив разгромил Гватемалу 7:0, после чего разошелся миром с Уругваем (0:0). 3 июня алжирцы неожиданно переиграли Нидерланды 1:0, чем явно подняли свою уверенность перед началом мундиаля.

Боливийцы накануне имеют два поражения подряд. Команда проиграла Ираку в плей-офф отбора на чемпионат мира, после чего потерпела крупное поражение от Шотландии со счетом 0:4. Удастся ли Алжиру продолжить свою беспроигрышную серию в преддверие старта ЧМ?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.42.

Котировки букмекеров: 6.50 — победа Боливии, 4.70 — ничья, 1.43 — победа сборной Алжира.

ИИ предсказал победу сборной Алжира со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Боливия — Алжир смотрите на LiveCup.Run.