Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча-открытия ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР.

Сборная Мексики по футболу globallookpress.com

«В городе очень много людей в футболках сборной Мексики. Это сейчас самый ходовой товар. В других футболах практически нет. Ничего не говорит о том, что Мексика играет именно с ЮАР. Все мексиканцы, с теми, с кем мне довелось пообщаться, ожидают победы, чтобы потом это широко отпраздновать. На мой взгляд, Мексика одержит победу 2:0 или 3:0. Не думаю, что это будет сложный матч в плане футбола, поэтому ждем хорошего старта», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико. Начало — в 22:00 мск.