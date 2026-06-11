Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против Марокко на ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Итальянский специалист отметил, что именно эта встреча может стать ключевой в борьбе за первое место в группе, а значит и за более выгодную позицию в плей-офф.

«Для нас этот матч может стать решающим в борьбе за лидерство в группе. Нужно подойти к этой игре со всей ответственностью. Первое место в групповом этапе даст возможность получить более лёгкую сетку в плей-офф», — сказал Анчелотти в интервью Almarssad Pro.

Напомним, сборная Бразилии не становилась чемпионом мира по футболу с 2002 года.