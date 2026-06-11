Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил перспективы перехода нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в стан «красно-белых».

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«Для нашего чемпионата это очень хороший и квалифицированный нападающий. Я даже больше скажу, это один из сильнейших нападающих. Говорили, что ЦСКА его хочет, "Динамо", "Зенит" интересуется и также "Спартак".

Мне бы хотелось, чтобы русский футболист… просто я не знаю, за какие там деньги. Конечно, если там будут какие-то безумные деньги просить, то я категорически против. А так, я считаю, что это усиление будет для "Спартака".

Моё мнение, что если "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и "Спартак" сделают финансовые предложения одинаковые, то он выберет "Спартак". Во-первых, Москва, наверное, он не захочет уезжать, а, во-вторых, кто бы что ни говорил, какие бы опросы не проводили, "Спартак" — это самая народная команда», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

В минувшем сезоне Воробьев провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи.