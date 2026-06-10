Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил настрой команды на ЧМ-2026, где его подопечные будут защищать титул.
Ранее аргентинцы в товарищеском матче разгромили сборную Исландии со счетом 3:0.
«Трудно с уверенностью говорить, что мы снова выиграем чемпионат мира, потому что это очень сложная задача. Но могу вас заверить, что эти игроки отдадут все силы на поле. Мы будем бороться до самого конца», — цитирует специалиста AlbicelesteTalk.
Чемпионат мира-2026 в США, Мексике и Канаде стартует 11 июня.