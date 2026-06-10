10 июня в Сан-Антонио состоится товарищеский матч сборных Саудовской Аравии и Сенегала. Команды начнут в 02:00 мск. Подробнее о том, где смотреть игру, далее в тексте.

Саудовская Аравия 6 числа победила команду Пуэрто-Рико со счетом 3:0. Это случилось после 4 поражений подряд, так что саудиты явно были очень рады одержать победу.

Сенегал в конце мая проиграл сборной США 2:3. Ранее сенегальцы обыграли Пур и Гамбию. Стоит также напомнить, что сборная Сенегала стала финалистом Кубка африканских наций.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Коэффициенты букмекеров: 6.48 — победа Саудовской Аравии, 3.95 — ничья, 1.59 — победа Сенегала.

Прогноз ИИ: матч закончится вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Саудовская Аравия — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.