10 июня в Сан-Антонио состоится товарищеский матч сборных Саудовской Аравии и Сенегала. Команды начнут в 02:00 мск. Подробнее о том, где смотреть игру, далее в тексте.
Саудовская Аравия 6 числа победила команду Пуэрто-Рико со счетом 3:0. Это случилось после 4 поражений подряд, так что саудиты явно были очень рады одержать победу.
Сенегал в конце мая проиграл сборной США 2:3. Ранее сенегальцы обыграли Пур и Гамбию. Стоит также напомнить, что сборная Сенегала стала финалистом Кубка африканских наций.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Коэффициенты букмекеров: 6.48 — победа Саудовской Аравии, 3.95 — ничья, 1.59 — победа Сенегала.
- Прогноз ИИ: матч закончится вничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Саудовская Аравия — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.