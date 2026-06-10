Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о выступлении команды в минувшем сезоне РПЛ.

Сергей Пиняев («Локомотив») globallookpress.com

«Если сравнивать все клубы, то это максимум, который "Локомотив" мог показать в этом сезоне. Были моменты, когда команда могла выйти на первое место, обыграв "Ахмат", но сделать этого не удалось. В целом "Зенит" и "Краснодар" были явными фаворитами в чемпионате.

"Локомотив" стабилен в последние годы вне зависимости от состава, очень хорошая команда, есть свои воспитанники, русских ребят очень много. Да, если ставить высокие задачи, надо совершать значительное усиление, покупать топовых игроков. Но на данный момент команда не участвует в еврокубках, можно стараться делать уклон на своей молодежи», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

«Локомотив» по итогам сезона-2025/2026 завершил на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.