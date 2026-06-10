Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос является поклонником таланта Лионеля Месси и считает, что он может поехать в составе сборной Аргентины и на чемпионат мира 2030 года.

Лионель Месси globallookpress.com

«Наблюдать за Месси — настоящее удовольствие. Пусть он наслаждается этим моментом: этот чемпионат мира может стать для него последним. Но, учитывая, как тщательно он следит за собой, Месси вполне способен сыграть и ещё на одном мундиале — он может продолжать выступать ещё долго», — приводит слова Карлоса Goal.

Соперниками альбиселести на групповом этапе станут Алжир, Австрия и Иордания. Старт ЧМ‑2026 намечен на 11 июня, а финал пройдёт 19 июня. Напомним, что Аргентина является действующим чемпионом мира.