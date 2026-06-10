Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче команды на ЧМ-2026.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Как сообщает Bild, 40-летний голкипер полностью залечил повреждение икроножной мышцы и уже работает в общей группе, проводя полноценные тренировки вместе с национальной командой. Ожидается, что Нойер сможет выйти на поле в стартовой встрече группового этапа против сборной Кюрасао.

Напомним, Германия также сыграет в группе против Эквадора и Кот-д’Ивуара.

Сборная Германии последний раз выигрывала чемпионат мира в 2014 году.