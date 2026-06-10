Итальянский «Комо» завершил выкуп нападающего Альваро Мораты у «Милана». Как сообщает AS, клуб уже перевёл за 33-летнего форварда 16 миллионов евро.

Альваро Мората globallookpress.com

Минувший сезон бывший игрок сборной Испании провёл в команде Сеска Фабрегаса на правах аренды. Однако закрепиться в основном составе ему не удалось: в среднем Мората проводил на поле около получаса за матч. В 30 встречах нападающий записал на свой счёт один забитый мяч и две голевые передачи.

Напомним, воспитанник мадридского «Реала» сыграл 87 матчей за национальную команду, отметился 37 голами и помог сборной Испании завоевать титул чемпиона Европы в 2024 году.