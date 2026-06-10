Английский клуб «Ипсвич» объявил об уходе главного тренера Кирана Маккенны.

Киран Маккена globallookpress.com

«Маккенна покидает "Портман Роуд" после второго повышения в высший дивизион, которое вновь вызвало радостные эмоции и подчеркнуло связь между клубом и его болельщиками, которая значительно укрепилась за пять лет его работы.

Непоколебимая преданность Кирана и его непревзойдённая трудовая этика олицетворяют всё, за что выступает клуб, и он уходит с наилучшими пожеланиями и благодарностью всех в "Ипсвиче" за вклад, который оставил воспоминания на всю жизнь», — говорится на официальном сайте «Ипсвича».

40‑летний специалист сделал себе имя в этом клубе, проработав с ним последние пять сезонов. В этом году под руководством Маккенны «Ипсвич» второй раз вышел в АПЛ.

Главный тренер новичка английской Премьер-лиги «Ипсвича» принял решение покинуть свой пост после пяти сезонов в клубе. Об этом официально объявила пресс-служба клуба. Сообщается, что 40-летний специалист принял решение отдохнуть от тренерской работы.