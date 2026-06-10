Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что знает лидера «Локомотива» Алексея Батракова с юных лет и всегда видел в нём недюжинный потенциал.

Дмитрий Игдисамов ФК ЦСКА

«Он тоже 2005 года рождения, как и мой выпуск. С того выпуска шесть футболистов играют в РПЛ: Кисляк, Глебов, Бандикян, Абдулкадыров — в ЦСКА, Голыбин — в "Оренбурге", Рядно — в "Балтике". Есть Чурилов в ФНЛ и ребята во Второй лиге.

По Батракову: всегда был умный, техничный мальчишка. Тяжело было против него играть — интеллект высочайший. Всё время ходили слухи, что его хотят отчислить из "Локомотива" из-за того, что он маленький. Я всё время ждал этого. Думал, что если отчислят, я его с руками и ногами заберу. Но, к моему сожалению, у "Локомотива" работал тренер Слава Вашкевич, который тоже видел потенциал в нём», — цитирует Игдисамова «Вечерняя Казань».

39-летний Игдисамов был исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после увольнения Фабио Челестини, а недавно избавился от приставки, полноценно возглавив клуб.