Атакующий полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился своим настроем на предстоящий чемпионат мира 2026 года.

Родриго де Пауль globallookpress.com

«Нас будут судить по тому, что сделаем на этом чемпионате мира. Мы хотим соревноваться, как на предыдущем чемпионате мира. Хотим приехать в первый день и уехать в последний», — цитирует полузащитника «Интер Майами» журналист Гастон Эдул.

Этот мундиаль состоится в трёх странах — Мексике, Канаде и США — с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в нём примут участие 48 сборных. Аргентина является действующим чемпионом мира, а де Пауль играл в том составе.