Переговоры о переходе Бернарду Силвы в «Барселону» окончательно сорвались. Сторонам не удалось согласовать условия сделки, информирует 3Cat.

Бернарду Силва globallookpress.com

После неудачи в переговорах с каталонским клубом главным претендентом на португальского полузащитника стал мадридский «Атлетико». По данным источника, стороны находятся на продвинутой стадии обсуждения и близки к заключению соглашения.

При этом интерес к Силве ранее приписывался и мадридскому «Реалу», однако сейчас этот вариант практически утратил актуальность и больше не считается приоритетным.

Бернарду Силва в чемпионате Англии-2025/26 сыграл 38 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.