Сборная Аргентины уверенно провела заключительный контрольный матч перед стартом чемпионата мира 2026 года, одержав победу над Исландией со счётом 3:0.

Лионель Месси globallookpress.com

Команда Лионеля Скалони сняла вопросы о победителе благодаря голам Валентина Барко, Лионеля Месси и Тьяго Альмады. Капитан аргентинцев отличился во втором тайме, реализовав пенальти на 72-й минуте встречи.

Этот поединок стал последней проверкой для действующих чемпионов мира перед началом мундиаля. На групповом этапе турнира аргентинская сборная встретится с командами Австрии, Алжира и Иордании.

Что касается Исландии, то национальная команда не смогла преодолеть квалификацию и осталась за бортом мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде и стартует 11 июня.