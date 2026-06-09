9 июня в Калининграде сборная России примет команду Тринидада и Тобаго. Игра начнется в 20:00 мск. Расскажем, где и как смотреть игру.

Россия накануне разгромили Буркина-Фасо. Команда Валерия Карпина обыграла соперника со счетом 3:0. Тем самым она отыгралась за недавнее поражение от Египта (0:1).

Сборная Тринидада и Тобаго идет на серии поражений, которая составляет 4 поединка. Последним результатом команды стало разгромное поражение от Южной Кореи, в рамках которого гости получили 5 мячей (0:5).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Котировки букмекеров: 1.02 — победа России, 30.0- — ничья, 55.0 — победа Тринидада и Тобаго.

Прогноз ИИ: сборная России одержит победу со счетом 6:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Россия — Тринидад и Тобаго смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Россия — Тринидад и Тобаго в подробном онлайн-репортаже.