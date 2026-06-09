В мадридском «Реале» могут произойти серьёзные изменения в составе после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Рауль Асенсио globallookpress.com

Как сообщает Diario Sport, португальский специалист уже определился с группой игроков, на которых не рассчитывает в новом сезоне. В список футболистов, которые могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, входят Родриго, Эдуардо Камавинга, Рауль Асенсио, Дани Себальос, Фран Гарсия и Франко Мастантуоно.

По информации испанских СМИ, Моуринью намерен провести перестройку состава и скорректировать кадровую политику команды под своё видение игры.

Ранее также сообщалось, что после переизбрания Флорентино Переса на пост президента «Реала» мадридский клуб планирует усилить состав. Среди потенциальных новичков называют Ибраиму Конате и Дензела Дюмфриса.