Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026.

Калиду Кулибали globallookpress.com

«Мы сделаем все, чтобы победить, но забудем о том, что произошло в 2002 году. Сейчас 2026-й. Мы знаем, что первый матч против Франции будет очень важен. Мы всегда стремимся начинать турниры на хорошей ноте, а это означает побеждать. Это будет матч против одной из лучших команд мира, и его будет смотреть множество людей.

Мы надеемся дойти как минимум до четвертьфинала — это наша первая цель. У каждого из нас есть мечта. Это чемпионат мира, мы знаем, что будет очень сложно, но мы также знаем, что у нас достаточно таланта, класса, скромности и профессионализма, чтобы пройти как можно дальше. Наша цель — подарить сенегальцам мечту.

Мы знаем, что есть и другие команды, другие игроки мирового класса. Мы знаем, что будет очень тяжело. Моя цель — помочь Сенегалу пройти как можно дальше, почему бы не пройти этот путь до конца? Это означает, что нужно играть, быть скромными, стойко переносить трудности и проявлять дисциплину», — цитирует Кулибали Globo Esporte.

Напомним, что на групповой стадии ЧМ-2026 сенегальцы сыграют против Франции, Норвегии и Ирака.