Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес этим летом может вернуться в «Вулверхэмптон», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Рауль Хименес globallookpress.com

По информации источника, мексиканец, у которого истекает контракт с «Фулхэмом», с высокой долей вероятности вернется к вылетевшим по итогам минувшего сезона в Чемпионшип «волкам», за которых выступал в период с 2018 по 2023 год.

В прошедшей кампании Хименес выступал за «Фулхэм», в 43 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 10 голов и отдал три результативные передачи.