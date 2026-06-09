«Ньюкасл Юнайтед» интересуется приобретением 23-летнего полузащитника «Удинезе» Артура Атты, как сообщает инсайдер Николо Скира. Итальянский клуб рассчитывает выручить за продажу игрока 40 миллионов евро.

Артур Атта globallookpress.com

В текущем сезоне Атта принял участие в 34 играх во всех турнирах, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с «Удинезе» действителен до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов.

Следует отметить, что в сезоне 2025/2026 «Ньюкасл» занял двенадцатое место в английской Премьер-лиге, набрав 49 очков.