Лондонский «Челси» принял решение отпустить голкипера Габриэля Слонину, который не смог закрепиться в стартовом составе.

Габриэль Слонина globallookpress.com

22‑летний американец был подписан летом 2022 года из «Чикаго Файр» за 10 миллионов фунтов, но за четыре года не провёл ни одной встречи за основу «аристократов», выступая за молодёжный состав и в аренде в других клубах («Эйпен» и «Барнсли»).

Руководство «Челси» приняло решение летом продать Слонину, на которого есть спрос в Европе. У голкипера есть второе польское гражданство, что существенно облегчит поиск нового клуба.