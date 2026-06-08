Полузащитник и капитан сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад высказался о предстоящем матче против России.

сборная России globallookpress.com

«Для нашей сборной это отличная возможность проверить свои силы на таком высоком уровне против сильной сборной. Надеюсь, они сделают правильные выводы, а футбольные скауты кого‑то заметят и чем‑то помогут в развитии.

Мы изучили сборную России. Это физически сильная и крепкая команда. Посмотрели около пяти последних матчей. Знаем группу атаки, и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимые для нас», — приводит слова Рамперсада «Матч ТВ».

Матч Россия — Тринидад и Тобаго состоится во вторник, 9 апреля, в Калининграде. Начало игры — в 20:00 мск.