Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о готовности команды к предстоящему товарищескому матчу против Тринидада и Тобаго.

Виктор Онопко globallookpress.com

«Состав вы узнаете завтра, сейчас не хотелось бы раскрывать. Все, кто приехал, готовы. Бивеев и Петров используют свои шансы. Это приятный момент — у нас появляются футболисты, которые заслуживают вызов. Своей работой за клуб и сборную показали, что заслуживают.

У нас не так много информации по сопернику. Мы провели пару теорий, смотрели, как команда играет с мячом. У нас есть видение, но главное, как играем мы. Есть требования, которые в сборной не первый год. Самое главное, как будем прессинговать мы — у нас три зоны, где мы прессингуем. Мы разбираем игры, которые у нас уже были. Но по сопернику не так много информации. Я немного изучал, где они находятся. Для нас интересный партнёр. Завтра будет интересно. Но главное — наши требования и чтобы был праздник футбола для болельщиков», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Матч Россия — Тринидад и Тобаго состоится во вторник, 9 апреля, в Калининграде. Начало игры — в 20:00 мск.