Дарвин Нуньес, ранее выступавший за «Ливерпуль» и в прошлом сезоне защищавший цвета саудовского «Аль-Хиляля», может вновь оказаться в АПЛ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

По информации источника, интерес к уругвайскому нападающему проявляет лондонский «Челси». Новый главный тренер команды Хаби Алонсо рассматривает возможность усиления линии атаки и хочет видеть Нуньеса в составе для усиления конкуренции с Жоао Педро.

При этом контракт футболиста с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2028 года, что делает потенциальный трансфер непростым с юридической и финансовой точек зрения.

В прошедшем сезоне Нуньес провёл 24 матча за клуб из Саудовской Аравии, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.