Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026.

«Даже если учесть, что это мой четвёртый чемпионат мира, это всё равно ощущается как нечто особенное. Очевидно, что это мой последний мировой турнир. Поэтому я вновь чувствую себя как 18-летний юноша», — приводит слова Неймара Globo.

В настоящее время 34‑летний Неймар проходит лечение от травмы правой икроножной мышцы.

Бразилия на мундиале сыграет в группе С с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).