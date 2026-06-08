Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев получил новую должность в ульяновской «Волге». Руководство клуба назначило экс-футболиста советником президента.

Павел Мамаев globallookpress.com

Как сообщили в пресс-службе команды, в круг обязанностей Мамаева войдут вопросы стратегического развития клуба, а также работа над совершенствованием спортивного блока и селекционной деятельности.

«В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.

Добро пожаловать, Павел Константинович, и успехов на новом поприще!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в течение игровой карьеры Мамаев защищал цвета «Торпедо», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок», а также выступал за национальную сборную России.