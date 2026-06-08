Бывший защитник «Торпедо» и сборной России Илья Кутепов считает, что его бывший клуб достоин намного большего, чем прозябание в Первой лиге.

Илья Кутепов globallookpress.com

«С учётом всех вводных данных надеюсь, что "Торпедо" проведёт следующий сезон более плодотворно и результативно. Команда с такой историей должна играть не в ФНЛ, а в РПЛ. Желаю, чтобы "Торпедо" вернулось в высшую лигу нашего чемпионата и там себя проявляло более ярко и приятно для своих болельщиков», — сказал Кутепов «Чемпионату».

Кутепову сейчас 32 года, он завершил профессиональную карьеру в 2025 году. За «Торпедо» играл с 2022 по 2023 год. В составе сборной России защитник провёл 13 матчей.